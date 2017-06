Da Los Angeles ecco i Knives al debutto con “Boy Thursday”, una bella bombetta a base di rap, punk e hard rock.

Niente di clamorosamente nuovo, sia ben chiaro, per un disco con riferimenti e rimandi piuttosto marcati, su tutti e per distacco i concittadini Rage Against The Machine. Ma ciononostante “Boy Thursday” gira e rigira davvero benone, compatto e potente dall'inizio alla fine, avvicendando con buonissima fluidità sonorità ritmiche e serrate ad altre più taglienti ed abrasive. In tale alternanza, lodevole il comportamento del vocalist Mr. J. Medeiros, abile nel passare da rime & metriche a momenti vocalmente privi di controllo e guidati unicamente da rabbia e furia.

Come entrée mi permetto di suggerire “Sucker Punch” e “Wylin Inside”, ma è l'intero “Boy Thursday” a meritare attenzione e rispetto.

Gran bel dischetto!