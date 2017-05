Ci sono quei dischi (apparentemente) insignificanti che al 99,89898989 - stima per eccesso - permille della popolazione terrestre non gliene importa assolutamente niente. Ma proprio nulla-di-gnente.

Ma se costoro, bifolchi, non se ne preoccupano né tentomeno avvedono in caso di istigata istigazione alla percezione non è mica colpa mia o dell'altro 0,21212121 (sempre per eccesso) della restante umanità globoterracquea.

Agli altri (?) dico:

ci sarà un motivo se due tra le più integerrime e riconosciute e differenti entità del suono [molto] scorbutico amerigano si sono messe d'accordo per (nell'ordine) registrarlo, estrapolarlo, pubblicarlo e infine portarselo in Tour, ergo renderlo fruibile a chi vuole, consegnandolo di fatto ai posteri.

No?

Il palinsesto è quanto di più classico si possa immaginare: neanche ci trovassimo al cospetto di una melliflua Fiat 500 Giardinetta del 1974.

- King Buzzo e soci:

frugano nel sanguinolento "Smashed etc. etc." e ne estraggono il secondo brano in scaletta, la sinistra "Alleged", facendone un'uso catarticamente appropriato e rendendola loro.

Ma dico proprio loro: la fanno loro: l'originale armonica a bocca qua viene transustanziata in una specie di triviale tastiera vintage (o, forse, si tratta di qualche bislacco effetto per chitarra). Insomma: si è capito che la fanno loro?

- Indovina Tu (singolare majestatis) cosa invece ti combina il trio Unsano di Nuova Iorch:

esattamente, precisamente, indubitabilmente ciò che hai sempre sperato: si fionda su "Stag" e ne strapazza uno dei reperti archeologici più caustici e ottundenti, quella "The Bloat" che inizia a grondare sangue da tutte le 10 corde (basso+chitarra) non appena Chris attacca e scardina il rifferama allo zolfo originale.

Son cose belle, insomma.

Sì è vero: ci sono dischi (apparentemente) insignificanti.

Ecco, mi sento dire che questo non è uno di quelli.

Anche se tutto indurrebbe a ritenerlo tale.

O per certuni (indefessi) lo è.

Viva lo 0,21212121.

Gl'altri, stolti, s'arrangino.



Pi Esse

la coperta, nella migliore tradizione tardo-ellenica, è ermabifrontea: per cui nel caso si può anche sc(i)egliere quella chè v'aggrada maggiormente.