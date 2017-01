Nuovamente in bocca alla balena, ci fa navigare nell'infinito mare delle melodie dimenticate, ma sempre in un cuore che pulsa non a ritmi alieni o si si ferma ad ammirare paesaggi immobili.

Ma dopo tutto questo disco ti prende il cuore e lo stringe fra le vellutate mani di un pop barocco. Bello trattenere il respiro con gli occhi aperti.

Mani sospese nel tempo, 60' o una rivisitazione ?

Quante cose vengono in mente.

Sunshine pop come se i Beatles facessero Surf in California.

Barocco come i Bee Gees in un club tropicale anni 60' fra ombrellini e Bacharach.

Sembra molto cartonesco , molto Yellow Submarine.

Credetemi siamo in bocca alla balena , non di un tonno.

