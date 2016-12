San Diego . Ragazzi in un garage . Suonano la cosa più facile . semplici accordi 60'. Forse non sappiamo suonare e allora manda Fuzz a manetta .

Un cantante credo filippino , gli piace la musica ma gli piacciono molto, ma veramente molto le droghe, soprattutto l'eroina. .

Ci piacciono i nomi sconosciuti dei 50' , ci piace il cinema anni 60' di fantascienza, ci piace il surf distorto, i Sonics e allora perchè non provare in uno scantinato a buttare musica.

Nasce un gruppo, radici del Garage Punk. I 60' dissennatii e sputati in faccia. Seppellitori di anni che furono, visti con l'occhio del povero che fa sentire il suo dissenso davanti a una TV che manda i Beatles. Punk, io non la penso come voi e faccio la mia musica.

Torniamo a San Diego, Continuano a drogarsi, la "Nera Messicana" si fuma tanto.

Ma fra una pipa e l'altra , suono in un gruppo.

Dopo un primo garage disco, che in U.S.A non si cagava nessuno, ma in europa andava, facciamo un nuovo disco.

Ormai l'innocenza garage 60' è andata via. Sono eroinomane,abbastanza non credibile, ma il gruppo funziona.

Live, un finto live. Il garage Punk è diventato oscuro , malato, traghettato nei 70' e io cantante sono una leggenda.

Musica oscura figlia dei 60' ma suonata da gente che ormai ascolta Hard dei primi 70. Forse hanno sentito il primo dei Black Sabbat ?

Non lo so ma credo che sia andata così.

Ascoltare questo disco e fatemi sapere.

Questi ragazzi continuano a suonare per il mondo. Amore per la musica ? Io l'invidio

