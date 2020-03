Gli Stones post Mick Taylor, come afferma Richards nella sua splendida biografia "Life" con Ronnie Wood di due chitarre ne facevano una. Gli Stones con il buon Ronnie in formazione perdono gran parte dell'aura umida e sporca che li aveva circondati almeno fino al '73. Diventano una band ordinaria di dischi di rock'n'roll macchiato di blues con qualche ottimo pezzo a galleggiare su di una superficie di riempitivi. "Some Girls" del 1978 è la loro risposta al punk di New York con una narrazione di strade luride di una metropoli al collasso, non è un grande album ma è il loro ultimo grande disco. Il tour che segue in Nord America è quello che vedrà Keith Richards ridursi ai minimi termini prima del quasi suo definitivo tracollo e sarà solo il figlio di neanche dieci anni a salvarlo definitivamente dall'abisso in una stanza d'albergo. Da quel punto il vecchio pirata metterà la testa in ordine e chiuderà con le droghe. Il concerto a Forth Worth dell 18 Luglio 1978 riporta la testimonianza di una band confusa, impallata che alterna attimi notevoli con "Beast of Burden" a una lunghissima e stomachevole versione di "Miss You". Jagger è fuori fase su "Tumbling Dice", cantata in modo pessimo e il suo compare Keith offre il peggio di sè in una terribile "Happy" che perde tutta la carica gioiosa dell'originale a favore di una stanca cantilena gracchiante. Quando Wood e Richards funzionano il muro del suono è ancora granitico, appena uno dei due cede l'ascolto diventa quasi irritante. Sono gli Stones stanchi, demotivati di fine decennio. Questo live è una testimonianza diretta che il limite è stato raggiunto e, una volta messi insieme un poco i pezzi nel 1982, torneranno con il loro solito show di rock routinario di ottima fattura senza grandi pretese. Gli anni '80 saranno terribili, dischi costruiti su scarsa ispirazione regaleranno ancora qualche buon momento ma nel complesso dopo l'abbandono di Mick Taylor la band della ditta Jagger-Richards ha viaggiato per inerzia fino ad oggi.

