La riedizione monumentale di Who Are You rappresenta molto più di un semplice remaster: è un viaggio dentro l’anima fragile e geniale degli Who, all’alba della fine. Questo cofanetto Super Deluxe, composto da sette CD, un Blu-ray con mix ad alta risoluzione e un volume ricco di fotografie e appunti, ricostruisce con precisione filologica l’ultima stagione con Keith Moon, restituendo una band in bilico tra esaurimento e creatività.

Il lavoro di restauro dona all’album una nuova profondità: chitarre più nitide, voci più naturali, basso e batteria finalmente liberi dalle compressioni originarie. Pubblicato nel 1978, Who Are You segna la transizione da un rock istintivo a una scrittura più complessa e riflessiva. È il disco di un gruppo maturo, consapevole della propria grandezza ma anche dei limiti imposti dal tempo e dagli eccessi.

Tra le nove tracce, spiccano la polemica “New Song”, la malinconica “Love Is Coming Down” e “Sister Disco”, che guarda con curiosità all’elettronica. Ma è la title track a incarnare il genio di Pete Townshend: un racconto autobiografico nato da una notte di eccessi, divenuto un classico dal ritmo incalzante e dall’impianto quasi cinematografico.

La sezione più preziosa del box risiede nei demo e nelle versioni alternative curate da Steven Wilson: “Music Must Change” senza batteria, una “Who Are You” con strofa extra e la primissima “Empty Glass”, preludio alla carriera solista di Townshend. Seguono le registrazioni agli Shepperton Studios, che immortalano la band tra errori, prove e intuizioni fulminanti: il ritratto autentico di un gruppo leggendario alle soglie della trasformazione.

Questa edizione definitiva di Who Are You non è solo un tributo: è un documento vitale sulla sopravvivenza dell’arte nel caos.