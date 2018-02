Con il buon “Glitterbug” di tre anni fa gli Wombats si sono confermati, un po’ a sorpresa, creatura da alta classifica, perlomeno nella loro Inghilterra.

Arriva adesso questo “Beautiful People Will Ruin Your Life”, quarta fatica in studio, con il quale la band di Liverpool cerca di consolidare la posizione acquisita. Se a livello commerciale, probabilmente, la missione riuscirà, a livello artistico ci troviamo davanti al solito buon album del trio. Assolutamente non un brutto disco, ma nemmeno qualcosa che faccia saltare sulla sedia.

Il sound dell’opera si discosta con buona decisione dal synth pop assolutamente predominante nel precedente album, per tornare ad un linguaggio pop rock, anche se non meno pomposo, specialmente in alcuni brani. Esempio lampante proprio l’opener “Cheetah Tongue” che, se a livello melodico coinvolge e convince, a livello produttivo forse pecca in eccesso. Il successivo trittico fa (erroneamente) pensare ad un salto di qualità nella proposta di Murphy e compagni; il singolo “Lemon To A Knife Fight” se la gioca (bene) con un arrangiamento essenziale ed un discreto refrain, “Turn” è madchesteriana ed epica nel senso buono del termine, “Black Flamingo” ha un gran tiro e rubacchia le cose migliori degli Stereophonics e degli Snow Patrol periodo “Final Straw”.

Da lì in poi, purtroppo, le premesse non vengono confermate. “White Eyes” e “Lethal Combination” non sono brutti pezzi, ma non vanno da nessuna parte (la prima scimmiotta male gli U2 più piatti, la seconda vuol essere scanzonata ma risulta solo fastidiosa e poco curata melodicamente); “I Only Wear Black” sembra suonata da una tribute degli Strokes dei primi due album, la chiosa “I Don’t Know Why I Like But I Do” è semplicemente noiosa e poco a fuoco.

Vanno un pochino meglio le cose con “Ice Cream”, che rialza un pochino il tiro e almeno osa in un paio di soluzione più fresche, e l’indie rock di “Dip You In Your Honey”, contemporaneamente beatlesiana e moderna.

“Beautiful People…” è una conferma per gli Wombats, ma non li sposta di un millimetro nello scacchiere. Disco non brutto ma nemmeno fondamentale.

Traccia migliore: Black Flamingo