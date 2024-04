Questa è per chi ci crede veramente.

Questa è oer chi è disposto ad andare fino in fondo.

Questa è per chi si vuole divertire e sa che il divertimento può non finire mai.

Questa è per chi imbraccia una chitarra e fa power pop.

Perché se una volta ci stavano i soldati del rock’n’roll, ora ci stanno pure i soldati del power pop, sono solo meno “soldati”, non hanno il fisico e sorridono 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

I norvegesi Yum Yums sono la nuova leva e già veterani: sono in circolazione da quasi 30 anni, hanno fatto 5 album, tutti uguali, e chi milita nella nuova leva fa bene ad averli tutti, ma chi ne vuole uno solo, quello è “For Those About To Pop!”, quello che più di tutti si avvicina ad essere un capolavoro del genere.

Niente a che vedere coi Big Star, niente a che vedere coi Flamin’ Grovvies, qualche affinità con Real Kids e Hitmen, quando il punk ha cominciato a flirtare spudoratamente col power pop, “Some Kinda Girls” e “ Didn’t Tell The Man”.

Nessuno spazio per la smanceria – questo non è Elvis che ti esalta con “Blue Suede Shoes” e ti ammoscia con “I’m Counting On You” – canzoni che vanno solo veloci, più veloci e ancora più veloci, come una decappottabile lanciata senza freni lungo la panoramica che dalla collina porta in riva al mare, quel panzone inverecondo di Morten alla guida, la sua bella sul sedile di fianco che mastica la gomma e armeggia coll’autoradio cercando quella stazione che passa “Rockaway Beach”.

Tanto zucchero filato e caramelle colorate, qualche lacrima amara che si asciuga prima di subito, questa è la colonna sonora dell’estate senza fine del pop e degli amori adolescenziali da musicarello.

Voce cristallina, coretti melodiosi e chitarre in overdrive.

Canzoni facili da ricordare, cantare e suonare.

Ora come ora, non cerco di meglio.