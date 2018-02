Oggi ragionavo sul fatto che nella vita non ho mai avuto quel momento nel quale pensare solo a scopare: relazioni, preoccupazioni, glande irritato, pompino telefonato, succhiotti pre-anniversario, lingua nelle orecchie al gusto amaro, le scoregge sotto le lenzuola, il brufolo assolutamente da schiacchiare perché altrimenti non fa bello sebbene fosse nel punto più recondito del corpo, i vestiti abbinati ma anche no faccio quel cazzo che voglio che sono un normo-cruster non rompere il cazzo, non litigare per litigare, evitare i giri ai centri commerciali, aspettare il momento per stare assieme sebbene vivevamo nella stessa stanza, le ore passate ad osservare qualcuno che osserva qualcos'altro, non avere la voglia ed il tempo di esigere, deprimersi per un momento, sospirare, passare, pazientare.



I capelli che si accorciano sempre di più non per calvizia o ritiro naturale, avendo ormai una certa età, ma spuntare con calma medica ogni millimetro dei miei capelli fino ad arrivare alla rasatura tattica che MikiNigagi (ora rinnegante) e Proggen portano e concentrarmi sulle sensazioni e sull'egoismo. Credo sia importante essere egoisti ad un certo punto della vita, fottesegarsene degli altri e pensare solo a me; quanta empatia ho concesso? Quanta solitudine per assorbire tutto ciò che mi circondava?



Ma è la sensibilità che ci frega sempre, non puoi essere stronzo se hai una certa sensibilità, se credi che qualcuno nel mondo sia salvabile, tu sarai il sacrificio. Smettetela di comportarvi da Gesoo ma comportatevi da Seitan. La vita è troppo breve per dedicare il tempo giusto per una persona, dimenticate le paure di sbagliare, dimenticate l'attendere risposte, lasciate risposte confuse, lasciate cose in sospeso, costruite castelli d'Elio ed aspirate di tanto in tanto per sentire con l'uccello se l'acqua è ancora calda.



Teorema.

Non sbaglia.

Non sbaglia solo alla fine.



Ma io parlo da uomo libero, ma uomo affumicato, non mi piace fumare, anzi odio il fumo, mi da fastidio. Amo il gesto, amo l'alter, l'alter alter.

Mi rifugio, lasciatemelo.



Non capisco, c'è davvero bisogno di parlare del disco? Non vi siete fatti già abbastanza domande quanto sopra?

E' un suggerimento q.b.; e allora prendetelo e stop.



Posso dirvi post-hardcore, math-rock, post-grunge. non basta?

Fugazi, Polvo, Failure. ma anche Krill, Pile, Ovlov.

non ancora?

Questo è di certo il loro miglior disco, tante belle idee, tanti armonici, depre.



Ho voglia solo di scopare, non ho voglia di amare ora.

Ma sia chiaro, solo donne.

