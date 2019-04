Minneapolis.

In questo periodo dove Husker Du e Replacements sono pori e sudore della mia esistenza, cerco di non uscire da quel reticolato squadrato che cinge la città del Minnesota.

Gli Uranium Club concludono le coincidenza con quell'era hardcore e si librano verso lidi Per(e)-Ub(u)-eschi e Devo-luzionanti, virando verso momenti alla This Heat, Wire e la più blanda No-Wave newyorchese.

Man Is A Loneliest Animal, è un biglietto da visita importante e si incastona nella scena post-punk come poche cose recenti.



Le uscite (per me) nel 2019 latitano, poche cose mi "dicono" e cerco di proporle. brevemente, come sempre.