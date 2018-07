Vidna Obmana è stato indubbiamente uno degli artisti più influenti della scena della musica ambient dagli anni ’90 in poi prima di cessare l’attività nel 2005. Dietro a questo nome ha operato nell’ombra il belga Dirk Serries, un artista integro che è tuttora attivo e ha prima dato vita al nuovo progetto denominato Fear Falls Burning – orientato su sonorità di chitarra trattata – e poi, dopo aver chiuso anche questa esperienza, ha proseguito sempre nella stessa vena con la serie di dischi consacrate al progetto Microphonics. Sicuramente però gli appassionati, senza nulla voler togliere al Dirk Serries attuale, sono rimasti molto legati al vecchio Vidna Obmana e, in particolare, alla prima fase artistica in cui il musicista belga pubblicò veri e propri capolavori del genere ambient come l’etereo e raffinato Passage In Beauty (1991), il gotico e oscuro Shadowing In Sorrow (1992” e il profondo e decadente Ending Mirage (1993): questi dischi hanno composto un’ideale e mitica trilogia sia dal punto di vista sonoro che da quello visuale e furono ristampati in un box unico dall’etichetta americana Relic. Ora, in occasione del venticinquesimo anniversario, la Zoharum fortunatamente ha deciso di ristampare la trilogia. Era da tempo che gli amanti e i collezionisti di ambient attendevano questa ristampa: ormai i singoli dischi avevano anche raggiunto quotazioni di rilievo nelle aste in rete. Se ancora non li conoscete non posso che consigliarvi di fare vostra immediatamente questa trilogia: si tratta di un must assoluto del genere e non dovrebbe mancare in nessuna collezione che si rispetti di musica elettronica. Questa nuova edizione si avvale di una nuova grafica e di una nuova masterizzazzione ad opera dell’artista stesso. La versione normale normale esce in un’edizione di 400 esemplari in un bel gigipack in 8 pannelli. Il disegno di copertina è basato si una fotografia di Martina Verhoeven, compagna di Dirk Serries. E’ disponible anche un limitato box di legno che contiene, oltre ai 3 cd, anche 3 cassette. Disponibile su Bandcamp: https://zoharum.bandcamp.com/ album/the-trilogy.

