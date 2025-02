Il dispiacere è grande, lo sconforto è profondo, il senso di vuoto insopportabile, la tristezza abissale, ma devo rendere giustizia ai Vox Populi!.

Questo manufatto digitale è la riedizione di una cassettina di 30 anni fa, che appare come un sogno dai contorni sfuocati su spiagge senza tempo, dove dei fantasmi femminili danzano come dervisci nel cielo plumbeo prima dell''imminente temporale.

E' la riedizione ufficiale in rete per celebrare il 30° anniversario dell'album su cassetta. Rimasterizzato da Axel Kyrou uno dei componenti per la riedizione in vinile del 2013.

La cassetta del 1987 riesumata digitalmente suona come un improvvisato rituale Voodoo di musica esotica nelle Catacombe, sotto e sopra la madre Terra.

Half Dead Ganja Music è un raro artefatto di uno sforzo biblico senza tempo per creare una profonda sensazione, con una disinteressata creatività, per un Regno limbo tra le realtà fisiche della terra e il Regno mistico che insiste in modo parallelo negli esseri viventi.

Questa è musica con un aroma occulto senza pretese, ma con un rilascio graduale, senza scosse tra sensi umani e non umani.



Strati e strati di musica si susseguono in maniera elaborata , un frammisto di voci femminili confuse e senza parole compiute, in una litania sconosciuta, con tratti di un oscuro e decadente cabaret.

È un innocuo trip in ogni senso del termine, che ci trasporta attraverso dodici succinte registrazioni in studio e dal vivo attraverso emanazioni vocali di influenza desertico persiana della vocalist Mitra.

Si va da droni aerei e radi impulsi di drum machine a vortici di synth che scavano la mente, senza mai lasciare che nulla si depositi per troppo tempo, sempre fluttuando da una parte all'altra della stessa allucinazione prima di espandersi ulteriormente per un finale da libero divertimento psicoattivo.