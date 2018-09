Per tutte le stagioni con una sorridente lacrimuccia sul cuore e tante nuvolette incorniciano gioiose danzanti malinconie.

Ricetta molto semplice,dosare con precisione gli ingredienti e il risultato è assicurato.

Un retro gusto francese su tavola imbandita in un profumato pomeriggio di fine stagione, inizio o metà. Le Stagioni non iniziano o finiscono e in cuore le si chiama come ci si sente

Insetti sorridenti e pop corn, volano su una leggera brezza, Stereolab colorati dalla mancanza di ogni presunto intellettuale riferimento.

Tante tastierine, zucchero filato, anni 60 e vignette stranamente post punk in calzoncini corti e un libro aperto.

Suadente circolare voce femminile, Broadcast e onnipresente sciroppo pop distillato Stereolab analcolico e non li nomino più.

Anima teew pop, ombrellini su colorate tisane " Sarah Record" . OOOPS mi vengono in mente i Trembing Blue Stars o per i più nostalgici i Field Mice su piccoli tasti Casio.

Forse, e sottolineo forse sorridenti New Order in pancia su un verde prato. Tanta natura ma è solo un Sabato in città e si ricordano spensierati anni 90.

E siamo in città.

Tutto è molto leggero, malinconico, gioioso, colorato e in bianco e nero, occhiali dalle lenti colorare e credere un tantino alle innoccenti bugie

Questione di dosi giuste e fatene buon uso.

Molto semplice.