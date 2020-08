"Even the FBI said the squad was violent

They labeled us young, wild, and homicidal

But hustlers treat my last shit like it's some kind of Bible..."

Quando credevi di essere ormai saldo alle tue certezze e che nulla potesse scuotere il tuo piccolo mondo, una voce stridula ti riporta con il culo per terra. Il tempo di un "Ayo" e sei fottuto.

BRRRRRRRRRR POW POW POW POW POW

Il rap attaccato morbosamente alla tradizione, quello della East coast, del Wu Tang, dei Mobb Deep, di Nas e Jigga. Solo più estremo.

"Ayo, parked the La Dalat in front of Guggenheim, I'm selling 2 for $5s

Coke swimming, we had to scuba dive ..

Nell'epoca dei bassi distorti, dei mugulii autotunnati e delle cantilene improvvisate, Westside Gunn spara bestialità al microfono. Coca rap come non se ne vedeva dai tempi dei Clipse.

Spaccio, omicidi e alta moda: questo è il rap del FlyGod. Prendere o lasciare.