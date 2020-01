Magnificae, illuminatae, capolavorum,

Laseme dir: sticazzum.

Noia m'assale e mi pervada,

Nu giuisco e mercore mi supina.

Uscio e m'intristo male mal,

stu lavoro non ze spezià nisiun sale,

desavio dirie, ed un desio;

come confusione.

No rime basciate, no no no.

Sugno pop lasatelo ad altri,

codesto disco sorpassatelo,

cudesto descu sovranzatelo.