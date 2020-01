Il batterista di una band fondamentale per lo sviluppo di un genere e il chitarrista e polistrumentista di una band importante per l’affermazione dello stesso genere, era quasi ovvio che le aspettative fossero alte. L’ex batterista dei Fates Warning Mark Zonder e il chitarrista degli Shadow Gallery Gary Wehrkamp insieme per un progetto semplicemente intitolato Zonder / Wehrkamp. Progetto piuttosto lontano dal progressive metal e invece improntato su una musica leggera e melodica.

I risultati però non si sono rivelati proprio all’altezza delle aspettative. Già la scelta di mettere in copertina i due musicisti non appare la più felice (le copertine foto-pubblicitarie che ritraggono la band o il cantante lasciamole ai cantantini d’amore da classifica o alle boyband, grazie), ma sembra che in generale un po’ tutto sia fatto con un po’ troppa sufficienza. Melodie senz’altro ben costruite con delicate chitarre e armoniose linee vocali, tappeti di tastiere molto delicati e atmosferici, tutto però senza mai andare oltre e senza decollare, nessun momento memorabile che possa lasciare davvero il segno. A deludere però è soprattutto Zonder; stiamo parlando di un batterista che con il suo ingresso nei Fates Warning trent’anni fa ha dato lo scossone alla band portandola su livelli tecnici mai raggiunti prima, qui invece propone un drumming stitico, fin troppo minimalista che ripiega spesso su infruttuose percussioni elettroniche che non rendono giustizia al suo nome. In generale anche la produzione non è brillantissima, appare un tantino spenta.

Tutto sembra raggruppato sotto la parola sufficienza, un buon dischetto melodico che ho ascoltato spesso durante l’estate ma era lecito aspettarsi molto di più. Probabilmente un disco e un progetto di cui non avevamo davvero bisogno, tempo che Wehrkamp avrebbe potuto utilizzare per regalarci finalmente un nuovo disco degli Shadow Gallery, ormai mancante da più di 10 anni, se forse un incendio non avesse devastato la sua abitazione e il suo studio di registrazione probabilmente le cose sarebbero andate diversamente.