1970 Sud Africa, "Silver Trees" secondo e definitivo LP per questa band Psych/Prog/RagaRock che agli inizi dello stesso anno aveva gia' dato alle stampe un altro interessante LP "Totum"

Basta e avanza per passare alla storia tra gli appassionati del genere.

Territorio, il Sud Africa, che oltre agli Abstract Truth ha avuto il merito di dare alla luce altri diamanti grezzi come i Suck, i Freedom Chidren, Robert Calvert (Coofondatore assieme a Dave Brock degli Hawkwind, quelli di "Silver machine" e di "Urban Guerrilla" per quelli che hanno bisogno di un aiutino e piu' tardi da solista, nel 1974, di quella genialata da paura che è con l' album "Captain Lockheed & The Starfighteers" che da solo meriterebbe un capitolo a parte) i Demon Fuzz, gli Hawk.

Parlavamo di primissimi anni '70 siamo ancora nel seppur discendente filone d' oro per quanto riguarda l' epopea Flower Power e il genere psychedelico in particolare, robe che chi ha davvero vissuto quegli anni e dice mi ricordo significa che in realtà non li ha vissuti affatto, se rendo l' idea.

Il sound e' una sapiente miscela di percussioni, flauto, sax,chitarra, tastiere e l'intrigante voce del frontman e vocalist, Kenny Henson, che si sà inserire quando e' il momento di farlo.

Qualche nota per gli amanti del concreto o vinylmaniaci che dir si voglia: l'etichetta della prima stampa e' la Parlophone (A trovarlo, raro come una gallina con le tette) mentre la ristampa piu' accessibile rimane quella della guai non ci fosse Shadocks Music.