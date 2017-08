Come immagine mi è venuta in mente "Shining", la sala del passato ballava con il presente.

I Carataker?

Nulla di nuovo, prendi vecchi incisioni su cilindri di organetti e sopra ci fai suonare un trio da camera.

Basta il vecchio fruscio,effetto casa dei fantasmi, melodie in bianco e nero.

Arriva la Sposa Fantasma che balla un gracchiante giro delle Debuttanti e ...

........Nulla .

Un lavoro sicuramente non brutto.

Ma lo trovo Noioso