Questo disco si propone di riscoprire i contenuti e i significati originari del termine "indie" per quello che riguarda le attitudini e i processi compositivi e le registrazioni bassa fedeltà. Questo progetto si chiama ********: è un duo scozzese formato da Allie Ormstrom e dal misterioso Ω aka "omega" (Edinbugh Leisure) e "The Drink" (Domino) è già stato annunciato come il loro primo e ultimo disco. Presentati dall'etichetta a dicembre con il brano "Kinderpunsch", introdotto da "We Wish You A Merry Christmas" per poi conformarsi in atmosfere oscure e drammatiche avvolte in un giro di basso e combinazioni sintetiche, vocalismi distorti, jazz notturni e ambientazioni "After Hours" (Martin Scorsese, 1985), "The Drink" è un disco umoristico come potrebbe essere divertente una black comedy dei fratelli Cohen e il cui sound è per lo più frutto di una urgenza espressiva e quasi sommaria, come potrebbero apparire tali le registrazioni di Daniel Johnston oppure realtà musicali come i Beat Happening e qualche proposta Elephant 6.

Le canzoni di "The Drink" sono caratterizzate da linee di basso tanto minimali quanto rumorose e avvolgenti ("The Drink", "Schweppes Bitter Lemon"), composizioni minimaliste garage come "I'm A Zookeper (Not A Goalkeeper)", "Trish", "Bowling Green", "Readymade", "Scotty Water" e che a volte si rivelano come una specie di rock blues sgangherato spoken-word come nel caso di "Comedian". Altre tracce sono ancora più sperimentali come "Practical Song (aka The Logical Song)" che culmina in una specie di cover non lineare di "Pastime Paradise" di Stevie Wonder oppure "Signs of Life in the Computer" a metà tra una parodia dei Kraftwerk e suggestioni This Heat e il cabaret lisergico di "Doberman", costruito sull'onnipresente uso quasi circense dei synth.

Le atmosfere sono generalmente oscure ma soprattutto sono caratterizzate da un certo orientamento di tipo dadaista e pop-art come se davanti agli occhi ci scorressero davanti immagini confuse e psichedeliche di tutti i colori delle "Campbell's Soup" di Andy Warhol. Impossibile non pensare alla incredibile influenza di Jad Fair e degli Half Japanese in quelle loro realizzazioni più sperimentali e la cui attitudine istintiva e visionaria qui si traduce in una sua versione 2.0 divertente e apparentemente nichilista e strafottente, ma invece maledettamente curiosa.