2005. Un Alberto Camerini in costante evoluzione si ritrova punk e con la cresta! Secondo lavoro con gli Skidsoplastix, "Kids wanna rock" è ancora oggi l'ultimo album di Alberto Camerini (dopo 13 anni sarebbe clamoroso un ritorno con un nuovo album!), composto da 13 brani. Il disco è in parole povere Alberto che sposa il punk americano, ma questa volta pienamente, e non come in "Cyberclown", dove l'operazione era riuscita solo parzialmente. Il disco è un tutt'uno che scorre abbastanza liscio, senza cadute di stile, sempre considerando che lo stile testuale e musicale è distante anni luce dall'Alberto Camerini prima e seconda maniera, ovvero Cramps e Cbs. I brani inoltre sono tutti brevi, nessuno raggiunge i quattro minuti, e alcuni vanno anche al di sotto dei due minuti, caratteristica questa presente anche in "Rudy e Rita". Le canzoni migliori risultano "Non parlare", la title-track, il reggae di "Why" e la conclusiva "Run". Il resto si inserisce bene, come ad esempio il trittio "Bum bum/Batti un colpo se c sei/Lo so lo so". Da citare inoltre "Kalifornia punx". Voto 3 stelle, per un Camerini coraggioso.

