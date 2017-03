Nel 2013, in occasione del quarantennale di "Felona e Sorona", Aldo Tagliapietra, scrive il concept album, "L'Angelo Rinchiuso", opera che narra la storia di un angelo che rimane intrappolato nei sogni di un anziano.

Le dodici tracce del concept, sono legate tra di loro e si susseguono, senza interruzioni, come nella migliore tradizione progressive. I rimandi al pop progressivo si possono riscontrare anche nel breve minutaggio dell'opera, circa 37 minuti.

Ma è proprio la musica contenuta nel disco a caratterizzarne la forte impronta prog, come nei brani "Volatus" e "Riflessi Argentati", due strumentali, suddivisi, entrambi, a loro volta, in due movimenti, un primo movimento ed una reprise; dove trovano ampio spazio piano, mellotron e minimoog.

"Dentro il sogno" è, probabilmente, la traccia che più ci riconduce maggiormente all'estetica del progressive, con le tastiere in evidenza ed un assolo di organo hammond, inoltre contiene la citazione più evidente al disco che ha ispirato l'intera opera, nelle liriche che recitano: "Due pianeti in armonia in fondo all'universo, dietro polveri dorate e boschi di corallo".

"Storie" si segnala per essere il brano dalle liriche più profonde ed ispirate, il cui canto è accompagnato da eterei tasti d'avorio.

Ancora una volta, è il grande artista Paul Whitehead, ad occuparsi della copertina dell'album, disegnando l'opera "Locked Angel".

Ad accompagnare Aldo Tagliapietra troviamo ottimi musicisti, che si erano già messi in evidenza, nell'album precedente, "Nella Pietra e nel Vento", Andrea De Nardi: Piano, Minimoog, Organo Hammond; Matteo Ballarin: Chitarre; Manuel Smaniotto: Batteria.

Sembra che il, pur doloroso, allontanamento definitivo dallo storico gruppo delle Orme, abbia donato una nuova linfa vitale all'artista che, in questi ultimi anni, ha dato alla luce a svariati progetti, tra i quali, nel 2010, la "quasi" reunion delle Orme, in occasione della "Prog Exhibition", con Tony Pagliuca e Tolo Marton e con la, straordinaria, partecipazione di David Cross. Mi permetto di citare l'esecuzione al canto, da brividi, di Aldo Tagliapietra, nella cover di "Exiles" dei King Crimson.

