La festa è iniziata. Alice è tornato. Tutto pronto per "Paranormal", gli invitati prendono posto per celebrare il ritorno del principe dello shock rock, dopo anni di silenzio. Larry Mullen Jr. (U2), Roger Glover (Deep Purple) e Billy Gibbons (ZZ Top) sono ospiti d'onore che incorniciano a dovere il lavoro di Cooper. Tra schitarrate distorte e strazianti colpi di batteria si fa avanti un rock-metal che va via dritto, facilmente assimilabile dall'ascoltatore. Evitando di "stagionare" dentro la sua stessa maschera, la figura di Alice mantiene la sua rilevanza nella "sfera popolare" rinnovandosi ad ogni turno; certo, niente di stravolgente o innovativo, ma onesto rock'n'roll, coerente con l'immagine stessa dell'artista.

Ormai l'icona di Cooper ha acquisito una certa familiarità, è una figura distorta che mantiene comunque la sua integrità nel quadro musicale odierno, ispirando continuamente nuove leve del rock e del metal. La personalità e il carattere carismatico di Vincent Damon Furnier l'hanno reso ormai leggenda, tanto che davanti all'uscita di un nuovo disco, nonostante un possibile magro risultato, sarà comunque degnato di un particolare rispetto, conceduto solo a chi siede sui pochi posti riservati nell'olimpo.

Il nuovo lavoro, segue la linea stilistica dei precedenti, caratterizzati da una particolare vicinanza con la musica degli anni settanta, un risultato dai sapori e dalle sfumature retrò, asciutte e dirette. Non proprio un capolavoro, ma un disco più che godibile, costruito su 4/5 tracce principali, testimoni della grandezza dell'autore. Il resto è da contorno, un contorno più che piacevole, da ascoltare con leggerezza. Il risultato finale, è un prodotto fresco e divertente, che non rinuncia alla competitività, nonostantè l'età dell'artista, prossimo ai 70. È ammirevole il fatto che la veneranda età di Cooper non influenzi il corso della sua attività musicale, o comunque la influenzi solo in parte. Una carriera che pochi possono vantare, un esempio per le generazioni presenti e future, una leggenda che continua, a testa alta, ad andare avanti, provando continuamente a non svanire, a essere attuale e a ispirare le stelle nascenti nel grande universo musicale.

