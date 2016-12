Ho appena 19 anni, e ascolto questo genere musicale solo da qualche anno. Quando mi inoltrai per le prime volte in questo genere musicale, "chiedevo consigli" ai più grandi su quali fossero le band principali da ascoltare, magari quelle più innovative o le più rappresentative. In mezzo ai soliti nomi che la gente sicuramente più esperta di me faceva (AC/DC, Metallica, Hendrix, ecc...), c'era quello di un artista mooolto particolare, tale Alice Cooper. Sulle prime continuavo a chiedermi che tipo di musica potesse fare uno che si chiamava "Alice" (comprendetemi, ero molto più piccolo di ora), ma nonostante tutto fu amore a primo ascolto. Adoravo la sua musica, le sue canzoni immortali...ma ancora di più adoravo il suo personaggio e la sua leggendaria teatralità. Si, Alice Cooper ha letteralmente cambiato il mio modo di vedere il Rock. Ho fatto questa piccola e probabilmente noiosa premessa solo per far capire quanto io sia affezionato a questo artista, e quanto sia importante per me. Appena uscito questo Live, corsi nel negozio più vicino a comprarlo. Tornato a casa, inserii il DVD nel mio computer e feci partire lo spettacolo. Si esatto SPETTACOLO. Perchè un concerto di Alice Cooper non è un semplice concerto, ma un opera teatrale. Inutile che vi parli della setlist, i brani che hanno consacrato alla leggenda zio Alice ci sono tutti, senza alcuna esclusione. Da "I'm Eighteen" a "Welcome to my nightmare", passando per le mitiche "Poison" e "No More Mr. Nice Guy". La scaletta proposta davvero non lascia scampo a nessuno, con una raccolta di classici infallibili e magistralmente eseguiti da una band fantastica. Presentate anche quattro cover ovvero "Revolution" di Lennon, "Break On Through" dei Doors, "Foxy Lady" di Hendrix e "My Generation" degli Who. Ma è la parte visiva ad essere il fiore all'occhiello del prodotto intero. Tutti i trucchi infernali di Zio Alice ci sono tuti, dalla ghigliottina al mostro di Frankestein, all'infermiera (E che infermiera!) pazza....il tutto ottimamente supportato da un rapporto audio/video davvero ottimo. La band è davvero fantastica con un batterista (Glen Sobel) che ho particolarmente apprezzato e un trio di chitarristi (Ryan Roxie, Tommy Henriksen e la stupenda Orianthi) davvero fenomenale. Il sig. Vincent Furnier regala una buona prestazione nonostante l'età ormai avanzata e i relativi acciacchi. La folla oceanica di Wacken è il posto perfetto per spettacoli come questo, con un pubblico davvero caldo che non manca di cantare in coro i ritornelli dei classici qui proposti. Alice Cooper regala una esibizione mostruosa, insegnando a colleghi ben più giovani cosa significa fare Rock'n'Roll. Grazie di tutto Alice, davvero...

