In un'epoca dominata dal caos e dalla frenesia, emerge un'opera musicale che sfida i confini della percezione umana. "Ephemeral Seasons" di Alio Die, plasmato dalle mani e dall'anima del visionario musicista Stefano Musso, si erge come un faro nell'oceano dell'esperienza sonora. Le note che permeano questo disco sono come fili sottili che intrecciano il mondo tangibile con quello etereo, trasportando l'ascoltatore attraverso dimensioni sconosciute e paesaggi astrali. Musso, con la sua sensibilità e profonda connessione con il suono, esplora le profondità dell'essere, risuonando con l'universo stesso. Attraverso l'uso di strumenti ancestrali come zither, salterio e sitar, Musso sonda le profondità dell'esperienza umana, intonandoli in armonie che risuonano con la memoria ancestrale dell'universo. I loop e i campioni, come frammenti di antiche profezie, si fondono con le registrazioni originali, creando un mosaico di suoni che vibrano nell'etere. Ma è nell'atto dell'ascolto che l'opera rivela la sua vera essenza. L'ascoltatore viene invitato a immergersi in un viaggio senza tempo, dove il corpo si dissolve e l'anima si alza in volo. Le vibrazioni e gli stati di coscienza si fondono, creando una sinfonia di sensazioni che va al di là delle parole e delle convenzioni. Le tracce del disco diventano portali verso mondi interiori, dove le immagini e le suggestioni si mescolano in una danza celestiale. Musso, come un alchimista dell'etere, trasforma la materia grezza del suono in oro puro dell'esperienza mistica. Nei brani 6 e 8, i fiati ad ancia e armonico agiscono come messaggeri degli dei, trasportando l'ascoltatore verso alture celesti dove il tempo si ferma e lo spazio si dilata. In conclusione, "Ephemeral Seasons" è più di un semplice album; è un'esperienza trascendentale che invita l'ascoltatore a perdersi nei meandri dell'infinito e a contemplare la bellezza dell'universo. In un mondo dominato dal rumore, questa opera musicale è un'oasi di pace e di contemplazione, un santuario per coloro che cercano la verità nelle profondità dell'essere. Disponbile su Bandmcamp: https://aliodie.bandcamp.com/album/ephemeral-seasons.