“The Dreamer” è la fatica di Alvise Nodale, cantautore che si pone come sparti acque tra un cantautorato old school e qualcosa di nuovo, ibrido e convincente. La potenza di “The Dreamer” è probabilmente quell’ipnotica capacità di rapire l’ascoltatore e trascinarlo in un mondo a parte, quasi come una forza che afferra le caviglie e trascina giù, verso mondi inesplorati che Alvise Nodale riesce a vedere con i suoi occhi. Il singolo estratto “Canzone per un addio” riesce ad entrare e penetrare facendo in modo che l’artista possa sperimentarsi e presentarsi ad ogni potenziale ascoltatore in pompa magna, senza temere giudizi o pregiudizi alcuni. “The Dreamer” è un album che si basa molto sui sentimenti, sulla crescita, sull’allontanamento ed il ritorno, come se fossero tutte fasi di crescita di un uomo che è pronto a poter realizzare i propri sogni. Alvise Nodale è un cantautore da tenere d’occhio e magari da ascoltare più e più volte per cogliere sempre sfaccettature diverse ed ombre e colori che a primo ascolto non sono riusciti a colorarci l’anima. In ogni caso, siamo di fronte ad un album che non deve esser dimenticato. Nemmeno per sbaglio. “The Dreamer” continuerà la sua strada nei cuori di chi ha ascoltato anche solo per sbaglio il suo contenuto.





