Il Natale di Roma, anticamente detto Dies Romana, è una festività laica legata alla fondazione della città di Roma, festeggiata il 21 aprile.

Secondo la leggenda, narrata anche da Varrone, Romolo avrebbe infatti fondato la città di Roma il 21 aprile del 753 a.C.

Quest'anno sara' un compleanno un po' particolare, diverso dal solito, lo dice anche la sindaca Virginia Raggi e come può non dirlo.

C'è paura, restrizione, morte, tanta morte, sacrificio, notiziari come unici amici, sindaci nel caos, cittadini isolati, militari a lavoro, infermieri in prima linea morenti, dottori che salvano vite ma non la loro, farmacie diventate punti di supporto morale, posti letto che mancano, ambulanze che non riescono a coprire il territorio, bare, mascherine e disinfettanti finiti, il diesel a 1,236, la benzina a 1,339.

Ma nonostante tutto la vita continua e oggi Roma compie 2773 anni, una nonna che continua a dire la sua.

Una nonna che insieme ai suoi nipoti più grandi e più colpiti: Milano, Bergamo, Brescia, Torino, Napoli, supererà anche questo momento difficile.

"ROMA, AMOR" un intensa dichiarazione d’amore per la città eterna fatta dal maestro Amedeo Minghi, dove spiccano un coro, la voce recitante dell’attrice Marisa Merlini che appare sulla copertina del disco "i ricordi del cuore", seduta sulla scalinata di Piazza di Spagna con accanto Amedeo e inevitabilmente tanto ma tanto melodramma.

Dal brano: Te ne 'mporta assai de mè,

E io m'accoro assai pe 'ttè.

Te sto appresso, e tu?

Ma che guardi, ndo' te perdi tu?

Che butti er core un pò de qquà,

E 'n pò de là, a che pensi?

A te, te 'mporta assai de 'me

Che m'addoloro assai pe 'ttè.

Sai so' storie vere

Solo quelle 'ndove toppa er core,

E sbatte l'ali e tu me pari matta e scordarella..

Che sei bella Roma

Perchè tu sei bella ancora.

Mettemo caso ce se ne rinnamora..

Che sei bella Roma

Perchè tu sei bella ancora.

Pè fa' soffri', pe' fà sentì,

Che cielo ce stà in cielo a Roma

Ner cielo acceso rosso foco, d'oro rosso,

Core d'oro rosso de sta Roma mia.

Te 'mporta assai de noi,

Cresciuti sotto l'occhi tuoi,

Co' la pioggia e cor sole,

Pe' li prati co' le scarpe nove

E sotto i cornicioni

E l'Angioloni e i Papi tristi

E i Papi boni, boni...

E le fioriste e i cascherini

E facce toste...

E metti pure che eravamo regazzini..

Roma.