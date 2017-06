Lascia una bella sensazione, l’ascolto del secondo disco di Masaaki Yoshida, in arte Anchorsong.

Sapori speziati d’oriente, fragranze legnose e fitti reticoli, origami melodici in volo su foreste percussive che si dipanano lungo tutto l’album e che mutano di brano in brano, disegnando una geografia sonora riconoscibile nei suoi dettagli e fantasmagorica nel suo insieme.

Abbiamo già ascoltato così tante volte le musiche del mondo ibridarsi che l’ennesima potrà sembrarti quella di troppo: ho già dato, penserai.

E invece no: dagliela, una opportunità, a questo giapponese trapiantato a Londra che dichiara la propria devozione a Orchestre PolyRythmo de Cotonou https://www.youtube.com/watch?v=gh4jOWYP8EM, Fela Kuti https://www.youtube.com/watch?v=axcQwDGgTJg, Francis Bebey https://www.youtube.com/watch?v=z7033W-8meI, e, affondate le mani nella tradizione della musica africana, ne estrae timbri, colori, reiterazioni ipnotiche per plasmare la sua materia con grazia ed eleganza, mantenendo al contempo intatte le energie sprigionate dall’incrocio dei ritmi e dei suoni organici con l’elemento digitale, in virtù di una evidente attenzione alla cura dei suoni e un’attitudine, che pare naturale, alla fluidità nella composizione: stratificazione non artificiosa ma tutta godibile, estrosa, magica.

Insomma, il disco è uscito nel 2016, io l’ho scoperto solo oggi, lo sto riascoltando mentre scrivo e confesso un debole per il ragazzo: per dirti, il trittico con il quale si apre il disco, da solo vale il prezzo del biglietto.

Non ne sapevo niente, di lui, così ho cercato in giro e ho trovato alcune interviste, che puoi leggere e guardare qui: http://griotmag.com/it/conversazione-anchorsong-un-moderno-tradizionalista/ https://www.youtube.com/watch?v=4aBH73G4c7k

Il disco, tutto intero, lo ascolti sul tubo https://www.youtube.com/watch?v=k-LhW50cwio

Se ne vuoi una copia incorporea prova a cercare qui https://tunesies.us/anchorsong-ceremonial-2016

P.S. Pare che dal vivo non deluda, anzi. Se ti capita di vederlo, mi fai sapere? Grazie.