Per raggiungere la galassia di Andromeda, viaggiando alla velocità della luce, servirebbero 2 milioni di anni. Una distanza enorme, ma non Infinita. Lo spazio cosmico è sterminato, duecentomila miliardi di miliardi di Km, ma è finito. Se tutto ciò che ci circonda è finito, perchè dibattere di Infinito? Non chiedetelo al sottoscritto! Le risposte le troverete nel saggio. È sviluppato in modo tale da essere comprensibile per buona parte dei lettori. Verranno citati De Chirico, Escher, Bach, Mahler, Leopardi e Ungaretti.

Quesito 1: quanto è grande un piccolo pezzo d'Infinito?

L'immediatezza di Zichichi, autore di svariate scoperte nello studio delle forze fondamentali, svelerà come l'Infinito (e i diversi livelli d'Infinito), è tra le invenzioni più avvincenti nell'immanente. Il linguaggio è mero e diretto, non richiede profondi studi scientifici e matematici.

Quesito 2: con l'infinito 3x3 quanto fa?

Il libro è strutturato in 3 parti.

Nella prima, viene esposta la realtà del mondo, totalmente costituita da strutture finite. Verrà esplicato che Spazio e Tempo non sono Infiniti, così come le Masse, cariche elettriche e subnucleari. La Massa totale del Cosmo corrisponde a diecimila miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di tonnellate. Si suppone però che la cifra sia 100 volte superiore. È il problema della “Massa mancante”, ovvero tutti gli oggetti non individuati, ma che si pensa verranno scoperti. Comunque sia, è un numero abnorme, ma non Infinito.

Quesito 3: quante volte si può dividere un millimetro?

La seconda, accompagnerà il lettore verso i concetti fondamentali su cui si basa la costruzione dell'Infinito. Fondamentale la figura di Cantor e l'Ipotesi del Continuo. La sua avventura intellettuale, verrà narrata con una favola. Altra figura essenziale è quella di Gödel.

Egli dirà addio alla Certezza Matematica. Nel 1931 scoprirà, nell'ambito della Logica su cui si costruisce l'Aritmetica, l'esistenza di Affermazioni o Teoremi sui quali non è possibile decidere.L'indecidibilità: una conquista senza precedenti nel pensiero matematico.

Si viaggerà nei vari Infiniti, fino all'Infinito Assoluto (Colui che ha fatto il mondo). Inaccessibile e indeterminabile matematicamente. Una realtà assolutamente astratta, e pure concepita in termini di totale rigore logico. Nessun intelletto umano potrà mai conquistare e comprendere in fondo il Grande Disegno, chiamato così da Galilei. Newton, Einstein e Planck.

Si sveleranno nuove leggi e fenomeni, ma non si comprenderà mai tutto. Colui che ha fatto il mondo, ci ha dato il beneficio di entrare nella vera sede degli interruttori, dove sono conservate le Leggi Fondamentali della Natura.

Quesito 4: sommando tante volte l'Infinito, che risultato si ottiene?

Infine, verranno esaminate le radici di questa enorme conquista dell'intelletto umano. La sezione più articolata, comprendente formule matematiche. Un lungo cammino verso la conquista dell'Infinito. Avventurandosi nei numeri: reali, interi, razionali, irrazionali e le loro potenze d'Infinito, approdando con l'Infinito nella fisica.

R1: un pezzo, anche piccolo, d'Infinito è sempre grande quanto tutto l'Infinito.

R2: con l'Infinito 3x3, non fa 9, ma sempre 3.

R3: un millimetro si può dividere un numero Infinito di volte.

R4: sommando tante volte l'Infinito, il risultato non cambia.

