Film tratto dai fumetti omonimi editi negli anni trenta e disegnati dal grande Hal Foster.

En passant, c'è da dire che queste strisce hanno ispirato anche la storia Disney di "Paperino il paladino", pubblicata in albo cartonato nel ciclo "Le grandi parodie Disney" negli anni Novanta.

Ma veniamo al film in questione.

Il giovane scudiero Valiant viene incaricato di scortare la principessa Ilene, di cui è segretamente innamorato, fino alle terre del principe Arn, promesso sposo della fanciulla, fingendosi il prode cavaliere sir Gawain.

Nel frattempo, i vichinghi rubano la famosa spada Excalibur e re Artù convoca un consiglio di guerra per nominare persone che vadano a riprenderla.

Qui le vicende si intrecciano e confesso di essermi un po' perso nella trama. Diciamo solo che Valiant alla fine recupera Excalibur e riesce a sposare Ilene, dopo averla resuscitata dalla morte infertale dal malvagio Sligon, grazie alla magia della sua spada.

Devo dire che il film è ricco di begli effetti speciali e senza tante pretese dal punto di vista dei messaggi: è una pellicola adatta per sognare ed evadere per un'ora e mezza dalla nostra routine quotidiana, fatta di scadenze, impegni e grigia normalità. La trama, come detto, è un po' troppo intricata e i dialoghi potevano essere più originali ("ti amo con tutto il cuore", dice a un certo punto Valiant a Ilene), ma se volete divertirvi senza applicare troppo la mente, questo è un film per voi.

P.s. Spettacolare la scena in cui Valiant e Ilene sono sospesi sopra un fosso in cui si trovano dei coccodrilli corazzati (!).