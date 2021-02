Il “Serpent Rouge” è un misterioso opuscolo redatto da Pierre Feugere, Louis Saint-Maxent e

Gaston De Koker, morti suicida per impiccagione qualche dì dopo la pubblicazione (6 e 7

marzo del 1967). Queste oscure, ermetiche pagine, satolle di simboli magici ed elementi dello

zodiaco, riconducono ai misteri del sinistro villaggio transalpino di Rennes-Le Château, tutt'oggi

meta di pellegrinaggio d'orde di appassionati d'esoterismo. Sembra che il fine ultimo dello

scritto fosse quello di spargere indizi che mettessero in correlazione l'enigmatico borgo francese

con le chiese parigine di Saint Sulpice e Saint Germain des Prés (distanti settecento chilometri

ma sullo stesso meridiano), ma allo stesso tempo verso vie senza uscita,come in un intricato

labirinto.

Alcune parole sembrano svelare quel che è celato agli occhi umani, ma conducono esizialmente

verso l'ignoto.

L'omonimo titolo degli Arcana ripercorre questo concetto, errando per i sibillini sentieri del tempo

e dello spazio, sedimentato nelle spire di ataviche civiltà. Il lungo serpente carminio scivola sinuoso

tra nove inveterate sinfonie legate da un comune fil rouge: la presenza spirituale di Brendan Perry

e della Gerrard, contorno diafano ma persistente, cristallizzati e rilucenti nella title track.

La compagine svedese pone un punto di frattura col passato, proiettata verso le plaghe di levante.

Il dualismo tra la bellezza ed il decadimento della natura che si trasfigura in autunno ha sempre

stimolato il lato creativo di Peter Bjargo e qui ne troviamo conferma. Le nuove visioni sonore si

professano nelle contaminazioni di “Cathar” , nella danza tribale tra cimbali egiziani, timpani e

tamburi di “Under The Sun”, “Serpent Dance” e “The Nemesis”, negli echi di un impenetrabile

sottobosco sonoro di “The Passage” e “Seductive Flame”.

Il suadente dark ambient dei primi album, con le loro atmostere rarefatte, è un flebile ricordo del

passato, ma il fascino rimane inalterato. Gli Arcana non hanno mai perso la via maestra, non sono

mai scesi a compromessi col mercato discografico, antesignani, sempre un passo avanti nella

sperimentazione, mantenendo la loro solida, rinomata identità.