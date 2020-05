Gli Archers Of Loaf hanno navigato in quel marasma indie / lo-fi che Sebadoh e Pavement avevano violato con le distorsioni, aggiungendo quel tocco orgcore novantino.

Siamo di fronte al primo singolo datato 1992, il suono è ancora scarno dei medi poderosi di Icky Mettle ma percepiamo la compattezza: South Carolina è quel misto tra la sezione ritmica dei Dinosaur Jr., le chitarre dei Superchunk e la voce di Malkmus, ma il piatto forte è decisamente la versione di Wrong.



Wrong è quella canzone che ascolti senza soluzione di termine durante un viaggio a medio raggio: armonici artificiali che si infrangono su un giro di basso dei Pixies, bridge che richiama la Dischord più melodica ed il passaggio sussurrato che esplode anche nei cuori meno sinceri; e poi la ripartenza.. Quella ripartenza mi soffia sul cuore e grida vendetta per tutte quelle volte che voglio ricreare qualcosa di potente, ruvido, dolente.

Un pezzo snobbato dei 90' (nella sua versione su disco e con videoclip) che meritava la notorietà in pieno rivoluzione alternative. Peccato.