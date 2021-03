Amolte band black metal piace stare sotto il radar. Alcuni di loro, come i Finalndesi Archgoat , si rifiutano di usare i loro veri nomi, optando invece per Lord Angelslayer, Ritual Butcherer e Sinister Karpinnen. Ma hanno anche portato l'idea molto oltre; dopo aver pubblicato due demo e un EP nei primi anni '90, la band iniziò a discutere con la loro etichetta sulla direzione musicale - e invece di scendere a compromessi, gli Archgoat semplicemente reciseo il contratto. La band quindi si prese una pausa lunga 11 anni, sostenendo che non volevano più essere coinvolti nel black metal commerciale.

Tuttavia, dopo parecchi anni alla fine sarebbero tornati con i full-lenght Whore of Bethlehem , nel 2006, e The Light-Devouring Darkness , nel 2009. E ora, dopo un'attesa di sei anni, hanno pubblicato il loro terzo (e migliore) album in studio. , The Apocalypctic Triumphator

The Apocalyptic Triumphator è un album in due parti. Il lato A è il "percorso della mano sinistra" mentre il lato B è il "percorso della mano destra". Questo è significativo; teologicamente, i due percorsi sono una dicotomia nell'esoterismo occidentale in cui la sinistra significa "magia nera" e la destra "magia bianca",.

Gli Archgoat hanno chiaramente messo molto impegno in questa distinzione quando scrive un album formattato lato A / lato B. Il lato A include canzoni come "Nuns, Cunts and Darkness", "Phallic Desecrator of the Sacred Gates" e "Grand Luceferian Theopothy" mentre il lato B include canzoni come "Sado-Magical Portal", "Light of Phosphorous" e "Funeral Pyre of Trinity". Pertanto, ogni lato ha il proprio tema e il proprio stato d'animo.

Dopo qualche ascolto di troppo, il tutto si fonde in una avvincente opera di bestemmia, sangue e allusioni sessuali esplicite. Il lato A si apre con un inquietante intro d'organo, prima di farti esplodere il cervello dalle orecchie con metallo contundente. L'intro del lato B, tuttavia, presenta alcuni suoni di un animale da fattoria molto angosciato prima che "Congregation of the Circumcised" voli in vorticose esplosioni e urla simili a vulcani.

Nel complesso, The Apocalyptic Triumphator è coeso, coerente e potente con percussioni che ti martellano dall'inizio alla fine. Gli Archgoat sono sempre stati una band affascinante ed inquietante che rilascia musica fantastica e potente, ma questo album è davvero la loro consacrazione. Francamente, non ascoltare questo CD sarebbe una bestemmia a un livello peggiore di quello che la band potrebbe mai sperare di ottenere.