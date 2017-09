Ho compreso, lunghi gli interminabili ascolti e le novità da passare in rassegna (usa e getta sia mai), che la retromania è una brutta bestia; una gatta da pelare. Mi rendo conto che il 99% degl'artisti si esibisce tra il marcio e il putridume con quei cadaveri musicali - riesumati talmente troppe volte - e dei quali restano solo dei brandelli di nervi e tendini attaccati ad un osso forato come gruviera.



Ariel Pink?

Ariel Pink no.

Ariel Pink no no no, NO! ARIEL PINK NO!

Ariel Pink non è retromane perché è tendenza, la gente vuole le citazioni da favole kitsch e tantissime volte non è più nemmeno kitsch ma è post-trash da far schifo; Maracaibo ricordi nostalgici pre-adolescenziali? Terribile! Ariel Pink sta vivendo davvero quei suoi momenti tra fanciullezza e pubertà, lui è un perenne bambino, tanto quanto Peter Pan e la sua isola che non c'è sono quegl'anni.

La frivelozza new romantic e le assurdità zappiane, la goticità sabbatiana (presente anche nella cover) e la psichedelia americana dei tardi sessanta - un'isola all'interno dell'isola -. un minestrone di pastiche, minuziosamente selezionati e cuciti tra loro da risultare freschi e genuini e certamente lo sono.

Forse suonerà meno potente e aggressivo, forse non è gioioso e caramelloso. I sing-a-long non sono la parte cruciale e i testi non si ergono al di sopra dei lavori passati, ma c'è compatezza, esiste una ricerca di se stesso, la resa di far parte di un altro mondo e di essere ormai oggetto di culto e d'ispirazione.

Sarebbe bello per lui sparire per sempre e non solo 25 anni come il quasi compianto Bobby.



P.S.: per Time To Live serve un'annotazione particolare: Residents, Chrome, Red Krayola con Buggles e AOR, forse il suo miglior pezzo finora scritto.