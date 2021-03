Non c'è mai stata una band che sia stata oggetto di controversia come i MAYHEM . Indubbiamente, ci sono stati momenti in cui i suoi membri erano sicuri che tutto fosse perduto. Certamente, quella sensazione comprendeva la perdita di Euronymous ,o quando il cantante originale, Dead, decise di togliersi la vita. Non si è mai verificato un evento, tuttavia, per dissuadere coloro che sono rimasti indietro dal raccogliere i pezzi e di continuare a rendere servizio al signore oscuro. Non si può sopravvalutare l'importanza della band per il Black Metal perché era il loro stile: quei riff ossessionanti, corpse paint e tanto sangue che li hanno aiutati a ritagliarsi un nuovo genere dalle basi gettate dai predecessori come VENOM , BATHORY e HELLHAMMER o CELTIC FROST . Ci sono molte band con più di trent'anni di carriera nell'Extreme Metal, ma pochi possono affermarlo come i MAYHEM. Il nuovo album della band si intitola " Daemon " ed è stato pubblicato nel 2019 dalla Season of Mist.

L'album da un senso di immediatezza e in poco tempo si è completamente avvolti dal suo incantesimo oscuro e mistico. Di particolare rilievo, la performance del basso è un vero spunto per Necrobutcher che rende finalmente nota la sua presenza inseguendo gli arpeggi degli accordi strimpellati da Teloch e Ghul . È come se ogni nota che usa fosse la più sinistra possibile nella tonalità data. La linea di basso si rivela una danza mortale che incide deliberatamente il confine tra questo regno e il mondo sotterraneo. Segue " Agenda Ignis " durante la quale Necrobutchercontinua ad occupare la propria attenzione con le cattive linee di basso che recita. Il suo tono è gigantesco con medi ampi e una foschia sfocata sopra le righe, un suono molto articolato che è perfetto per dimostrare le sue idee in avanti. La terza traccia, " Bad Blood ", contiene un altro esempio di solida riproduzione del basso in cui viene introdotta una nuova idea con la fascia bassa che ottiene il proprio seguito. Suonare il basso come questo è la nuova arma segreta della band.

Ad Attila deve essere riconosciuto anche il suo status di anziano di ruolo. Ha affinato la sua parte, diventando un intreccio complesso di forze oscure. La sua performance ha quasi una qualità sciamanica in quanto ipnotizza con una performance corporea fortuita.

Un altro momento clou dell'album è la quinta traccia, " Falsified and Hated, "Un esemplare esemplare di Black Metal. I riff sono più frenetici che mai e trasmettono una miriade di sentimenti di paura e disperazione di desolazione. L'uso sporadico di tastiere per colorare il suono nelle sezioni più galoppanti sta rinfrescando il modo in cui riempie discretamente le cose. La traccia successiva, " Aeon Daemonium ", è un ottimo esempio della forte architettura utilizzata nell'assemblaggio di queste canzoni. La performance della chitarra è molto serrata, ritmicamente precisa ma non meccanica. La stratificazione di questi forti riff e l'uso saggio delle transizioni ancora una volta sono gli ingredienti chiave di questa traccia stellare. Segue " Worthless Abominations Destroyed " ed è anche il primo singolo dell'album, un'istantanea accurata delle forze macro in gioco.

L'album è un successo travolgente su molti livelli. In primo luogo, riesce a dimostrare che la stessa magia misteriosamente arcana che la band ha lanciato una volta in " De Mysteriis Dom Sathanas " è ancora viva e vegeta nell'etere da cui la band trae le proprie idee. Inoltre, è nel modo in cui viene trasmessa questa magia. I MAYHEM non hanno mai suonato più come una band, un'entità coesa e ingegnerizzata spinta dal talento individuale di ogni membro. Abbiamo già visto quanto siano state utili le linee di basso in particolare nelle transizioni. Infine, anticipa il genere con un tema distopico singolare che attraversa varie offerte di canzoni. Le canzoni sono elevate a qualcosa che va oltre le raccolte di riff e ritmi esplosivi. CAOSNon ho sempre avuto paura di provare cose nuove e sembra che questa volta la band si sia davvero riunita attorno ai suoi evidenti punti di forza: livello successivo, magia della chitarra, un approccio progressivo al basso, percussioni fragorose e un'entità ultraterrena interamente in Attila .

I MAYHEM , nonostante i continui tour, sono riusciti a creare un disco robusto e memorabile. Contiene la sua atmosfera unica che può essere percepita ovunque. Per molti versi, questo è il miglior album finora ascoltato da me negli ultimi 2 anni. Il mio già elevato livello di rispetto per la band è cresciuto in modo esponenziale. Questo è un album fantastico!