I Cast sono uno dei più prolifici gruppi che siano mai esistiti in ambito progressive. Messicani di Mexicali, città che si affaccia sulla Baia California al confine con gli Stati Uniti, i Cast si formano nel 1978 ed iniziano a suonare progressive sulla scia dei gruppi classici degli anni '70 (soprattutto Genesis ma anche Jethro Tull, Yes ed EL&P). Dopo parecchi anni passati a coltivare questo hobby, componendo decine di pezzi e suonando in tantissimi concerti i membri del gruppo decidono di investire un po' di soldi ed iniziare a registrare la marea di materiale sonoro scritto fino a quel momento. Siamo ormai nel 1993, ben 15 anni dopo la nascita del gruppo, quando iniziano le registrazioni dei primi dieci pezzi che andranno a confluire in questo "Landing in a Serious Mind" in uscita l'anno dopo.

Il disco rappresenta quindi il primo biglietto da visita mostrato dai Cast agli appassionati di progressive di tutto il mondo nonché uno dei non così frequenti esempi di prog venuto da un paese che siamo più soliti associare a tacos e tequila che non al genere musicale da noi così amato. In ogni caso già da questo primo lavoro i Cast mostrano di saper suonare piuttosto bene e di saper comporre brani di buon progressive al pari di gruppi provenienti da paesi con ben più radicate tradizioni nel genere (al punto che nulla farebbe mai intuire la nazionalità di chi sta suonando).

I pezzi soffrono di una registrazione non certo impeccabile (che alla fine ne pregiudica in parte il gradimento finale) ma c'è da dire che sono abbastanza piacevoli all'ascolto anche se denotano una personalità ancora un po' fragile risultando un po' anonimi e tutti un po' simili tra loro. Certo "Just Another Way" colpisce grazie ad una melodia molto bella e malinconica mentre il brano finale, "Chris Col", dà una sferzata di energia ad un ascolto che alla lunga iniziava ad annoiare, ma in generale va detto che il disco, se pur ampiamente nella sufficienza, non passerà certo alla storia del progressive. In ogni caso il gruppo ha a disposizione buoni mezzi, forse basta solo un po' di maturità in più per produrre qualcosa di decisamente migliore.