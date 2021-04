Mettiamo mano al Pokedex: Tom's Diner è un singolo della cantautrice statunitense Suzanne Vega, il terzo estratto dal secondo album in studio Solitude Standing e pubblicato nel 1987 dalla A&M Records.

Ma la storia della prima volta che ho sentito questa canzone nasce da un gruppo di Roma. Allora andavano bene finché uno dei due decide di diventare indipendente e nel 2013 esce "On The Corner" di Gemitaiz con una strumentale di Bassi Maestro.

La strumentale è orecchiabile, ma nessuno conosce il pezzo segretissimo con cui hanno fatto il Mixtape. Il suo nome è "Tom's Diner" di Suzanne Vega. Ho intenzione di far ripetere la storia, per fare in modo che quello che ho sentito quando ho sentito questa canzone venga ripercorso, ora che mi basta accendere la radio e usare Shazam. Aprire i plugin e scrivere le note... Una voce femminile suona nell'aria, sta canticchiando sulla base. La sua voce rimarrà immortale, come le parole "On The Corner"...