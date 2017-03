Magico Carrilon figlio di altri tempi. Costruito per far dormire e sognare la Regina di Cuori.

Riflessi folk attraverso lo specchio. Orchestrato da Stregatto, colorato flusso magicamente libero nelle forme senza inizio e senza fine, un magica ciambella.

"Non posso tornare indietro perchè ero una persona diversa allora"

Un continuo mutare galleggia in lente vibrazionii folk free form, figure pisichedeliche avvolgono in una eterea elettricità e canti senza tempo alla I. S. B.

Lanciano briccioline di incantati confetti da seguire. Paesaggi da sogno, tracce di strane creature di Una Terra Selvaggia, un mondo che sparisce se si pensa troppo. Prendiamo per mano il Bianco Coniglio , ma se apriamo gli occhi grida inesorabile " è tardi, è tardi".

Il fragile incantesimo svanisce.