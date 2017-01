Un nero Golem in una gelida notte si trascina lento in una palude di detriti dark shoegaze e fango post metal.

Danza al ritmo di tribali percussioni. Urla echi di gutturali voci lontane, Un ruvido manto di drone elettronici lo ricopre.

Urla e danza. Scatena tempeste fino alla rumorosa esplosione e un gelido raggio di sole lo accarezza mutando in un vento elettrico che porta via anche il ricordo del suo figlio prediletto.