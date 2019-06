[Quanto segue è ciò che ho scritto sui post-it riguardo questo disco]



LOOP LOUDNESS

1 FOLK MATEMATICO

PROG ---- ------- VDGG

KING CRIMSON

(--- COURT - RED)

--------- /

_____ / NU-METAL

__ -------- / (TOOL)?

| --------

| DOUBLE SPEED

2 | SONICI!

__________________________________________

------ ----- / -------

BYRNE / -----

--------

/ SPOKEN

WORLD

(MES)

INQUIETUDINE OUGHT

DRONE OSCURO

TAMBURI



.



GANG OF 4 E (JAMES )

3 NO WAVE / PERE UBU MINIMAL CHANCE)

/ FUNK |

RIPARTENZE V

UN MATH ROCK ASSASSINE

con la (POST-PUNK) ------------

grandezza ---------------

( NOISE

( -------------- )

( OCTAVER

4 QUASI-SCREAMO

/ SHELLAC/ SLINT

POST-HARDOCRE / EPIC

| PEZZONE / /

______________

Talking

Heads

/ -------- once

5 D----------------------- / in

SUONA CHITARRA / -----------------a

come banjo ------ / -------------------

MELODIA COUNTRY -------------------

c h i u s u r a chilly lifetime



.



6 ---- Ubu



Butthole surfers

Sux Groovy Noise

E

Bridgino fusion / calcoli

labbra vibranti, Naked city senza

Grind



7 Loop / c l i m a x Synth

background Yow in f a l s e t t o f i l t r a t o

con



ogni t a n t o un attacco di cuore

f i n a l e strisciatesulcementorullato



.







8 Electronic / ------

Hardcore ed Hammond

arpeggio Dream, batteria in

speed X2. Butthole Surfers a

manetta.



9 Madò si sente sono a l b i o n i,

Ma che Tool? una canzone

chill dei Tool. Opera. Cacophonia



.



[Grazie]