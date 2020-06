Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

Otto è un allarme cosmico, nove un incubo riuscito. Immaginate dei Popul Vuh affiliati alla paranoia e non all'estasi.

Tre, quattro, cinque, sei, sette son sassolini bianchissimi, poi briciole di pane. E' pericoloso perdersi nel bosco. E' impossibile non perdersi nel bosco.

Traccia due è una beata ossessione che illumina e scava. Il cielo abbraccia un bordone implacabile alludendo all'ordine che tiene insieme le cose. In ogni caso, probabilmente, siamo tutti pazzi.

Come la melodia danneggiata di traccia uno se a precederla è il sapore elettrico della pioggia. Poco male se lassù la grazia incespica e trema.

Le vette non sono che uno sguardo sospeso tra malinconia e paura. L'anima che per un attimo guadagna la vista dominante.

Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

Black to Comm

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy