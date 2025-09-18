Un amico mi ha chiesto di pubblicare questa “recensione” su DeBaser a suo nome. Sono felice di farlo. È un po’ di auto-promozione—spero che non sia troppo sgradita.

L'Arte del Pitching (di Karlo Bromsen)

Atto I – Le Forchette

-Il Pitch-

(Un appartamento condiviso a Berlino. Il corridoio è lungo, illuminato a malapena. Karlo è in cucina, mescolando una pentola di

pasta che bolle.)

Karlo: Richard, la cena sarà pronta tra poco. (Dall'altra parte del corridoio, dalla stanza di Bon

esplodono lunghi, prolungati urli da Kung Fu.)

Karlo (si ferma, confuso): Ma che sta facendo Bon?

Richard (senza alzare lo sguardo): Credo… lavoro di press.

Karlo (sollevando un sopracciglio, poi canticchiando il tema de Il Padrino mentre affetta pomodori):

Lavoro di press, eh. Interessante. (Fruga nel cassetto, si acciglia.)

Karlo: Aspetta—dove sono finite tutte le forchette? (Richard fa spallucce. Si sente un altro grido. Bon irrompe

in cucina, leggermente sudato, sorridente.)

Bon: Tranquilli. Le ho usate tutte. Ogni singola forchetta.

Karlo: Usate?! Per cosa?

Bon: Le ho lanciate fuori dalla finestra. Ognuna portava un link. Dritto a Pitchfork. (Corrono

alla finestra. Per strada sotto, non ci sono più forchette. Solo silenzio. L’aria notturna

vibra.)

Karlo (a bassa voce): Quindi... forse Pitchfork ha ricevuto i link?

Richard (dopo una pausa): O forse stanno solo... affilando i coltelli. (Si sporgono tutti fuori dalla

finestra, ascoltando.)

Atto II – Il Mestolo

(Scena: stesso appartamento a Berlino. Il tavolo della cucina ora è vuoto, nessuna forchetta in vista. Karlo

sorseggia vino, Richard scorre sul telefono. Bon entra, impugnando un grande mestolo.)

Karlo: Bon... perché hai un mestolo in mano?

Bon: Perché non ci sono più forchette. E le forchette non hanno funzionato.

Richard (sorridendo): Forse Pitchfork vuole posate più grosse. Qualcosa di più pesante. (Bon

sbatte il mestolo sul tavolo. Tutti sobbalzano.)

Bon: Questa volta lanciamo i cucchiai. Cucchiai pesanti, lucidi. Portano cose più grandi.

Karlo (sollevando un sopracciglio): Cose più grandi?

Bon (drammatico): Nuove coperture. Le ultime storie. SPIN. Obscure Sound. Tutto portato dai cucchiai,

lanciati direttamente nella notte. (Apre la finestra e finge di lanciare cucchiai invisibili

nel buio. Un flebile eco metallico risuona per la strada.)

Richard (scorrendo): Guarda, stanno volando...!

Karlo: Volando dove? Richard: I link – verso Brooklyn. (Tutti e tre si sporgono dalla finestra.

Silenzio. Poi un lontano tintinnio di posate.)

Karlo (a bassa voce): Quindi... forse questa volta, li digeriranno?

Atto III – Il Piano

(Scena: stesso appartamento a Berlino. La band si raduna intorno al tavolo della cucina, questa volta armata

di penne e quaderni.)

Karlo: Forse Pitchfork non ha bisogno di forchette. Né di cucchiai.

Richard: E allora?

Bon: Una storia. Scritta. Pubblicata. Qualcosa che non possono ignorare.

Karlo: Esatto. Debaser mi ha detto che potremmo anche scriverla noi.

Richard (sorridendo): Quindi facciamo il pitch del pitch?

Bon (sollevando un sopracciglio): L’Arte del Pitching.

(Tutti e tre annuiscono. Una lampada sfarfalla sopra il tavolo. Fuori, la città vibra. Il viaggio

continua…)