2014, ultima, al momento, uscita discografica se si esclude l'Ep American Beauty, uscito a poca distanza in formato solo digitale e vinile. Di High Hopes voglio analizzare le tracce inedite, tralasciando le cover (High hopes, Just like fire would, Dream baby dream) e i rifacimenti di vecchi pezzi (Amerikan skin, The ghost of Tom Joad, The Wall), tutti comunque di ottima fattura.

Harry's place, titolo che ricorda il Mary's place dell'album The rising (2002), musicalmente però completamente diverso da questo; molto "duro" l'approccio al pezzo, anche nel cantato livido con cadenze blues, cui corrisponde una musica claustrofobica, con un basso sempre dominante sulla linea melodica ed inserimenti di Sax (Clemons), dal sapore blues e di chitarra, acida, distorta, suonata magistralmente da Tom Morello: questo è un pezzo blues, moderno e per certi versi innovativo. La scrittura del pezzo risale proprio a The rising, ma venne completato durante la registrazione di Magic (2007).

Down in the Hole è un altro esperimento musicale: è un pezzo country, moderno; il violino e il banjo ricordano le radici classiche del pezzo, che viene tuttavia modernizzato dal tappeto sonoro costruito dai sintetizzatori; segnalo anche gli inserimenti di Hammond affidato alle mani fatate del grande Federici . Anche questo brano risale alle sedute di The rising, essendo per certi aspetti "gemello" di Empty Sky,brano comunque di fattura superiore.

Haeven's wall è un gospel, anche in questo caso, come nei due brani commentati sopra, rinforzato ed arrichito dalla classica forza rock di Springsteen affidata alla chitarra magistrale di Morello. Basterebbero questi tre esempi musicali a comprendere l'eccezionalità musicale di Bruce come "autore" rock : il classico, il blues, il country, il gospel che si mescolano alle chitarre elettriche, talvolta distorte, diventando rock, modernizzandosi; esattamente quello che oggi nessun giovane rocker riesce più a fare.

Frankie fell in Love è la E Street Band, tirata a nuovo, un pezzo che non avrebbe sfigurato in The River (1980) , per certi versi lo accosto ai momenti più "gioiosi" di quel capolavoro, come la celebre Sherry darling.

This is your sword, è una altro rock-gospel intriso di folk dal forte sapore celtico come testimonia la presenza del musicista irlandese Cillian Vallely alle uilleann pipes, una cornamusa ; il pezzo riprende l'esperienza delle Seeger Sessions (2006), trasposta nel rock, come erano riusciti a fare in modo eccellente Springsteen ed Aniello del bellissimo Wrecking ball (2012).

Hunter of invisible game, è la perla del disco, personalmente lo reputo uno dei pezzi più belli di tutta la sterminata produzione di Springsteen: una ballata mozzafiato su ritmo ternario, resa epica dagli archi degli Atlanta Strings che sono l'elemento caratterizzante di questo capolavoro; ottimo anche l'inserimento chitarristico molto delicato di Morello, lontano, in questo caso, dal suo stile acido e ruvido. Questo pezzo difficilissimo da rendere dal vivo per l'elemento caratterizzante degli archi è stato fatto live poche volte, con una resta più folk, bella ugualmente, anche se inferiore alla versione ufficiale.

Chiudo ricordando che questi brani sono degli "scarti" di dischi precedenti. Non so quanti altri artisti riescono ad avere nel cassetto scarti di livello pari a questi.