Andare in giro alla ricerca di una birra fredda, senti della musica proveniente da un locale che solo a vederlo ti viene da vomitare, eppure quella musica ti attira, quella voce ti attira, quella chitarra ti attira, e così decidi di entrare, ti siedi e ordini la fottuta birra. Bionda, rossa, nera...basta che sia fredda! Finalmente arriva la tua birra, la bevi tutta di un fiato e ne ordini subito un'altra e mentre aspetti la seconda birra chiedi informazioni ad una donna di colore, bellissima, con due tettone enormi...gli chiedi "baby...chi è quello che suona ?" e la tettona ti risponde con un sorriso "è un diavolo, il suo nome è Buddy Guy". Queste sono le immagini o le sensazioni che potresti avvertire se ascolti questo grandioso disco ad occhi chiusi.

"Blues Singer" è a mio avviso un vero atto d'amore da parte del mitico e leggendario Buddy Guy, e quel disco che Buddy suona immaginando i suoi illustri colleghi e amici che battono il piede a terra a ritmo delle note che Buddy suona. Questi amici non sono tizi qualunque, qui parliamo di gente come B.B.King, John Lee Hooker, Muddy Waters...mica di Gigione!

Ma andiamo per ordine, qui accade un miracolo, effettivamente l'ascoltatore potrebbe trovarsi totalmente spiazzato già dalla prima traccia del disco, Buddy Guy questa volta lascia a casa la chitarra elettrica e non la lascia perchè si è dimenticato...anzi...la lascia perchè questa volta non ne ha bisogno, questa volta una buona chitarra acustica e un buon microfono basta e avanzano per fare l'ennesimo grandioso capolavoro blues. Quindi non aspettatevi pezzi con chitarra elettrica, ma solo e soltanto pezzi suonati con chitarra acustica.

Le esecuzioni sono tutte a dir poco formidabili, ma il brano capolavoro secondo me è la seconda traccia del disco, un brano che non mi stanco mai di ascoltare, "Crawlin Kingsnake" che qui è eseguito in maniera sublime, le paccute, vecchie e magiche dita di Buddy fanno letteralmente scoppiettare le corde della chitarra durante un favoloso assolo, a tal punto che è possibile udire Buddy che esplode a ridere, una risata che vale più di mille parole...come per dire "Porca troia cosa ho tirato fuori dal cilindro adesso"!!!! Un brano spettacolare!

Gli altri brani, "Ann Lee", "Sally Mae" sono anche eccezionali come del resto tutti i brani presenti nel disco. Non capisco come questo disco sia quasi sconosciuto alla maggior parte della gente, è un piccolo gioiello, un piccolo capolavoro. Un disco che rende orgogliosi i già citati B.B.King e John Lee Hooker se lo ascoltano in cielo in completa beatitudine. Un disco "diverso" quindi se prendiamo in considerazione gli standard di Buddy Guy, ma se proprio devo dirla tutta questo è senza dubbio uno dei miei preferiti in assoluto, il disco che non stanca mai, anche la persona poco appassionata di blues potrebbe trovare aspetti interessanti e piacergli un casino. Ah, prima che dimentico...da segnalare la presenza di Eric Clapton che accompagna il grande Buddy in questo disco, ed era ora come qualcuno ha giustamente sottolineato dicendo che finalmente Clapton si toglie di dosso i vestiti firmati Armani e si veste da vero blues-man...perchè quella è la sua vera natura e questo lo sanno tutti!

Per essere precisi c'è da dire che effettivamente l'intero album è dedicato tutto alla memoria del maestro John Lee Hooker che con la chitarra ci ha regalato emozioni straordinarie e indimenticabili. Il disco può sembrare solo in apparenza scarno ma accmpagnato da una voce matura e sicura rende perfettamente. D'altra parte era proprio intenzione di Buddy Guy realizzare un disco "essenziale" dove in alcuni punti addirittura tace perfino la chitarra acustica per dar più spazio ad una voce secondo me bellissima che Buddy Guy possiede.

Ora, io consiglio l'ascolto di "Blues Singer" a tutti, adesso prima che aprite il fuoco contro di me, insultando, prendendo in giro, e chi più ne ha più ne metta io concludo la rece con una delle mie fantasie...mi piace pensare di trovarmi vicino a Buddy Guy che mi suona dal vivo questo disco...e mi piace pensare che tra un pezzo e un altro mi dice "Hey Vinny, lascia che ti diano una sola stellina, tranquillo...ascolta il prossimo pezzo, vedrai quante stelle ti farò vedere!"

Fine della rece, Signori, aprite il fuoco!

VinnySparrow