________________________________________________________________________________ Days Like These: Cold Breakfast.

Side 1: Chambers of Gray Daisies.

Butterfly è un progetto musicale scritto e suonato da Harper Simon e Vincent Gallo. Edito senza alcuna anticipazione promozionale a gennaio del 2025 via Family Friend Records, l'etichetta dello stesso regista, che ne cura anche registrazione, missaggio, masterizzazione e produzione, è distribuito dalla Gray Daisy Films. Perfetto nella sua imperfettibilità formale, sofisticato, atmosferico, analogico, elegante, audiofilo, unico.

Dissonanze e sgranature, artwork essenziale e artigianale, stampato in appena 3000 copie e solo in vinile, un culto sperimentale indipendente, un artilugio tra Barrett, Drake e il terzo disco The Velvet Underground.

T-shirt bianche, stanze nude, specchi, gatti che bevono latte sui pavimenti. L'alba, la terra vista dalla luna, motel, fiori grigi, bicchieri vuoti, un album delicato come il volo di una farfalla. Downtown 81.

-------------------------------------------------

Side 2: Days of White Soulitudes.

The Music of Butterfly è ammirevole, perfetto per essere ascoltato con le luci soffuse della sera o per l'umore di una mattina fredda e senza sole. Voci imperfette che si posano perfettamente sulle musiche, perfetti gli organi e le tastiere analogiche, perfette le chitarre in nuove forme di folk materico e meravigliosi tutti i bassi profondi, elettronica che entra ed esce con discrezione. Un disco praticamente senza batteria, minimalista nelle strutture, ma con grande attenzione ai dettagli, un suono e una produzione encomiabili.

Confidenziale, intimo, freddo e caldo, introverso, raffinato nell'estetica, un gran bel pezzo d'arte.

Un album perfetto per essere ascoltato in giorni di solitudine bianca, scalzi e con un bicchiere di latte.

These Days e breve visione de "la musica della farfalla" o dell'aura magnetica di The Music of Butterfly.