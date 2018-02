Credo sia sempre difficile affrontare gli spettri del proprio passato, una rottura destabilizza non solo il mondo attorno a se, ma particolarmente il mondo all'interno del proprio corpo: dalla testa, allo stomaco, dalle gambe al cuore. Will Toledo (aka Car Seat Headrest) è un omessuale, nel 2011 a 19 anni è stato lasciato dal suo ragazzo, nelle sue corde già vibravano una sensibilità unica e un talento cristallino. Toledo porta con se la più grande commedia Alternative e LoFi americana (Pixies, Pavement, Built To Spill) annaffiandola di tragedia, per nulla grottesca, ma soffice e leggera come il velluto passa su una pelle morbida e liscia e poche parole pronunciate con tutto il sentimento che può donare l'universo.

Will ha la stoffa della Rockstar. NO. Will è una Rockstar, a tutto tondo. Credo che tra un paio di lustri possa tranquillamente essere paragonato ad un Pollard, ad un Black, ma pure ad un Bowie, senza esagerare. Will ha le canzoni: se ascoltate My Boy o Nervous Young Inhumans sono due pezzi che chiunque vorrebbe avere nella propria discografia; degli hook perfetti davvero ben costruiti, pensando sono realizzati da un ragazzo che deve ancora compiere 20 anni. Nella mente di Will c'è la capacità di poter realizzare anche delle suite da 10 minuti (Beach Life-In-Death, Famous Prophets) pur restando chiuso in quell'indie pop/rock che non lascia tanto scampo a lunghi minutaggi.

Batteria elettronica, chitarra sotto strati di polvere, un approccio alla Eric's Trip da scafato cantautore e/o direttore d'orchestra, il punk veniale e l'arena rock da camera, tutto vive e ruota in melodie già sentite ma che riescono a darci una doccia freschissima sotto la caluria di una torrida estate.

E Poi...?

Febbraio 2018.

Esce per Matador Twin Fantasy, Will Toledo dopo 7 anni re-interpreta, re-registra, re-immagina il suo album d'adolescenza. Quello perfetto.

La band di supporto e le esperienze con Teens Of Style e Teens Of Denial, hanno fatto maturare il suono di Car Seat Headrest, le canzoni sono radiofoniche ma non puerilmente pop. Non sono sfacciate, lo zoccolo duro non si impunta, non si volta, apprezza.

Drunk Drivers, The Ballad Of Costa Concordia, Something Soon canzoni tra le più belle del decennio (s)oggettivamente, così My Boy, Nervous Young Inhumans, Sober To Death, Stop Smoking, Beach Life-In-Death, tutte, diventano dinamiche e ottimi pezzi, Twin Fantasy è un album vero.



Il tempo lenisce, la ferita di Will è rimarginata ed ha definitivamente sconfitto i propri incubi in questa maniera, rielaborando un'ora di musica che scrisse in un momento difficile della sua vita, per abbandonarlo, per lasciarselo alle spalle.

Questo per dire che il Twin Fantasy del 2011 è come quella ragazzina che nel 2018 è di certo diventanta donna;