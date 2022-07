Mi sfrigola l'anima, anzi, le anime.

Ho i miei cicli - talvolta invasivi - che si radicalizzano - a seconda dell'occasione - senza una reale e concreta motivazione: Oggi sono in periodo post-punk, fra due mesi mi compiaccio dell'hi-tech e fra due anni sto sotto com l'hardcore (punk, ovviamente).

Careen Love Health vuole essere un'alternativa al post-hardcore degli anni 90, guardando e nutrendosi gargantuescamente degli anni 90.

Così vorticano nel calderone le istituzioni Unwound, Jesus Lizard, Polvo, June of 44 e si spruzzano di grunge o di noise rock verace, si fanno emo e si dilettano con la no wave.

Lasciare il gusto al lettore, semper.

https://careen3.bandcamp.com/album/careen-love-health