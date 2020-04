Vale: Oh Cri, ti ricordi quando siamo venuti qua la prima volta? E' stato quando eravamo con la tua macchina, e ci avevi appena fatto montare lo stereo nuovo?

C: Si, cazzo. E' vero; che mi avevi portato il CD dei Nirvana. Dovevo impararmi il pezzo da fare con il gruppo.

V: A proposito, quel CD ce l'hai ancora tu vez. Ricordati di ridarmelo, che altrimenti vai a Milano e non me lo dai più.

C: Ma come Vale? Non dicevi che adesso ti fanno cagare i Nirvana?

V: Si ok, però... cioè i Nirvana sono i Nirvana. Non è che li puoi buttare nel cesso solo perché dopo ho scoperto i Pearl Jam.

C: E comunque tutte le volte che quest'estate siamo venuti qua non c'è mai stato nessuno...

V: Ma meglio! Diobò, cosi non ci rompono se ascoltiamo musica alta.

C: Ahhhahh, si come quella volta che siamo andati in piscina di notte, che ci hanno beccato perché avevano sentito della musica.

V: Si è vero vez. C'è andata di culo che sapevamo dove uscire, senno cazzo, ci beccavano davvero.

C: Ma poi chi c'era quella sera?

V: Ma dai, non ti ricordi? Eravamo noi del gruppo; mancava il Ricca perché era tornato a casa prima. Doveva partire la mattina dopo alle 4 per andare al mare con la sua ragazza.

C: Quindi c'eravamo io, te, il Toro e Mimi?

V: Si, sempre noi. Che poi la settimana dopo siamo stati al cinema e non ci volevano fare entrare.

C: Cazzo si. Mimi si era disegnato i baffi sul mento per sembrare più grande. Ahah.

V: C'era quella battuta che ci ha fatto ridere un casino...

C: Me la ricordo, era tipo:

Perché io Mr. Pink?

Perché tu SEI UN FROCIO va bene?

V: Ahhhahahh, fa ridere ancora...

C: E quando siamo usciti pioveva un bordello e nessuno c'aveva l'ombrello. Non volevo farvi nemmeno entrare in macchina.

V: Ma con il gruppo poi com'è finita? Suonate ancora?

C: Lascia stare. Dopo che abbiamo trovato il batterista che ti sostituiva, ci hanno mollato un po tutti. Alla fine non trovavamo più nemmeno un cantante, e ora non proviamo da un mese. Poi con il fatto che ora devo andare a studiare a Milano, ho mollato anche io.

V: Peccato, Però dai, alla fine non è che fossimo poi bravi. Diciamo che ci è andata bene, perché abbiamo iniziato a suonare tutti insieme, ed eravamo tutti stupidi uguale. Secondo me se adesso ho un minimo di manualita sulla batteria, è grazie al gruppo.

C: Eh, anche perché non studiavi un cazzo.

V: Ma a Milano poi hai trovato come sistemarti?

C: Forse si, devo andare domani a vedere la camera che ho trovato su internet. L'affitto è un po alto, ma forse c'era un'altro ragazzo che doveva venire a vedere, se alla fine siamo in di più si divide tutto. Cioè, se adesso mi costa 700€, magari con un inquilino in più me la cavo con 500.

Ah, a proposito ti va di andare a vedere gli Alter Bridge, mi sembra che il concerto sia a Bologna tra un paio di mesi. E' verso i primi di novembre?

V: Ma quanto viene?

C: 50 credo. Viene anche Mimi.

V: Ci penso dai. Quando vai a prendere i biglietti?

C: Ci va lui; magari sentiti con lui che vi mettete d'accordo.

V: Ma andare via non ti pesa? Nel senso, vai la e non conosci nessuno...

C: Eh, lo so. Però se voglio studiare chitarra devo andare la, è la scuola migliore. Poi la ci sarà gente che suona. Non dovrei avere difficoltà ad inserirmi.

V: Mah, chissà. Dai, se non altro vai via con dei bei ricordi.

C: E' vero, ma poi chi lo dice che rimangono? Non è che lo decidi. Io non mi ricordavo neanche chi c'era in quella storia della piscina.

V: Ma quello è perché sei un coglione...

C: No dai, davvero, non me lo ricordavo. Però mi ricordavo la frase del film, Mi ricordo gli accordi delle canzoni, No beh, in quello sei più bravo tu. Ti ricordi quando me li dicevi tu gli accordi del pezzo che avevo scritto io?

V: Ma dai su, erano la minore, do, mi minore e re. Poi nel ritornello distorto al posto del mi minore mettevi sol.

C: E' che c'è troppa roba da ricordare, o forse l'abbiamo suonata troppo poco...

V: Forse è come se nella testa avessimo tipo un magazziniere o un bibliotecario, che però mica sempre li trova i ricordi. Cioè lui li appoggia li; però dopo ci appoggia su altre cose e poi non ci mette mai a posto e alla fine le perde; Cosi se vai la e gli chiedi un libro lui ti risponde “Mah. Non me lo ricordo dove l'ho messo...”

C: Non ricordo dove ho messo il ricordo...

V: Si, vabbè ciao. Hai capito no?

C Si, si ho capito.. Dai, adesso andiamo che viene tardi. Devo preparare la roba per domani.

V: Ricordati che devi ridarmi anche quel disco che ti ho passato di quel tipo che abbiamo visto a giugno al pub.

C: Com'è che si chiamava? Caso?

V: Si esatto, era Caso.

C: Mi sa che non l'ho mica ascoltato.

V: Io si, è molto bello.