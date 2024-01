Incredibilmente mai recensito su Debaser, Mamma ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York (Home Alone 2 - Lost in New York) è il sequel del già grandissimo Mamma, ho perso l'aereo, e riesce a tratti ad essere pure migliore e più divertente.

All'inizio è tutto come nel primo film, se si eccettua il poliziotto-ladro e il signore delle pizze.

La sveglia non suona neanche questa volta e bisogna partire in fretta e furia.

Questa volta Kevin risponde all'appello dei biglietti, ma una somiglianza tra il giaccone del padre e quello di un altro uomo porterà Kevin non in Florida, ma a New York. Tra le due città c'è la stessa distanza che c'è tra Roma e Copenaghen!

Intanto i due ladri sono riusciti ad evadere, e in un mercato del pesce ritornano all'azione, questa volta come "ladri del nastro isolante" e con la voglia di svaligiare il negozio di giocattoli di Mister Duncan.

Kevin alloggia al Plaza Hotel, ma viene subito sospettato di irregolarità. Infatti la carta di credito risulta rubata.

Come nel primo capitolo , c'è un film gangster dove questa volta viene sparata una donna, e la gag è assicurata, dove tutti dicono "io ti amo".

I ladri riescono a catturare Kevin, ma Marv si fa uscire di bocca il loro piano mentre Kevin registra col registratore usato anche a inizio film.

Attraverso una serie di eventi Kevin e i ladri si ritrovano al secondo piano di battaglia, ancora più articolato del primo. In questo soprattutto il sequel è migliore del primo.

Nel secondo film è una donna anziana ad avere il ruolo di Robert Blossom, ovvero il cattivo che si rivela non solo buono, ma che alla fine salverà anche Kevin dai ladri.

Mentre nel finale del primo la famiglia McCallister se la cava con la libreria di Buzz rotta, nel secondo Kevin ha speso oltre 900 dollari di servizio in camera!

Indissolubilmente legato al primo, questo pure merita 5 stelle, da tutti i punti di vista.

Home Alone da 3 a 6 risultano sganciati, a dispetto del titolo, dagli inarrivabili primi due.