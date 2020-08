Per una settimana circa questo o quel servizio culturale di questo o quel canale televisivo hanno martellato “E’ ora di tornare al cinema, vai a vedere Tenet!”

Io sono un tipo ubbidiente e non mi sono fatto pregare. Nonostante la paura della seconda ondata mi sono deciso ad andare. L’unico dubbio: spettacolo delle 20:30 o spettacolo delle 21:10. 20:30! Tanto faccio in tempo. C’è sempre un sacco di pubblicità. O almeno c’era. Saranno 8 mesi che non vado al cinema.

Comunque sì! Dai 20:30! Sembra un film fatto per me. Io adoro i film che parlano dei viaggi nel tempo. Li ho visti tutti: Terminator 1,2 e anche il 3. Poi c’è azione, il regista è un tipo figo che si chiama come il mio casco. Tenet poi... un palindromo e io so tutto dei palindromi c’è pure quel quadrato magico che usavano i satanisti di quart’ordine per spaventare le ginnasiali. Mica userà ‘sta roba del quadrato magico no? Dai, speriamo di no. Vado!

Parto in ritardo, ma arrivo in tempo: “Mi dia un posto qualsiasi, ma lontano da tutti”. Una bella sorpresa: “Pop corn in omaggio”. WOW! Seratona. Li prendo salati, ma ho fame: “Aggiunga anche nachos con salsa al formaggio e una bottiglietta di naturale”.

Di corsa alla sala 6, giù nel seminterrato, mi scappa un goccio, ma non voglio perdermi l’inizio e c’ho tutta ‘sta roba in braccio… Vado. Resisterò!

Appena in tempo. Inizia. I russi, gli americani, ci si spara. Fico! Poi il tizio muore, ma no. Era una finta. Lo ficcano a riprendersi in un mulino a vento (fico!). Poi esce, va da una tipa che gli spiega tutto e io inizio a non capirci una mazza.

Mi viene in mente che sto mangiando nachos con salsa al formaggio. In pratica polenta e formaggio e mi chiedo come mai non ti diano direttamente una bella mestolata di polenta fumante con del gorgonzola. Ma è un attimo, rientro nel film, ci provo. Ma questo attore con la barba così ben trimmata mi da sui nervi. Sarà perchè è negrissimo? Io non sono razzista, giuro. Ok, ok ancora un attimo, rientro nel film, ma questi iniziano a parlare di personaggi che si chiamano sator e arepo che se ne vanno all’opera. Aghhh no! Sta usando il quadrato magico ‘sto cane! E poi la moviola all’indietro che sicuramente la usavano per far ridere ai tempi di “oggi le comiche”. E ancora questa mamma che si preoccupa del bimbetto quando l’intriera l’umanità sta per schiattare. Ma lo capirà che il bimbetto è all’interno dell’insieme “’intriera l’umanità”.

Un bel respiro dai! Va bene ci provo ancora, ma questi iniziano a parlare di lockdown ripetendo il termine ben due volte, riferendosi a qualcosa che non c’entra con quello che abbiamo appena passato, ma con il cubo magico. Ecco, quando questo accade io provo un brivido e capisco che no. Non ce la faccio più a tenere la pipì. Devo andare in bagno. Mannaggia proprio mentre l’indiana sta per spiegare tutto. Dai corro, faccio veloce.

Vado,faccio, rientro. Ma nella sala 5 anziché nella 6! E’ lo spettacolo delle 21.10. Tenet. Ommioddio sono tornato indietro nel tempo di 40 minuti. Sento che dovrei gridare a tutti: “venite nella sala 6! I prossimi 40 minuti sono uguali ai 40 che avete appena visto! Salvate 40 preziosi minuti della vostra vita! Venite con me!”. Non ce la faccio, il rivoluzionario che è in me ha perso ancora una volta.

Ma si è maturata una convinzione: “Scriverò una recensione e di proverò a salvare un paio d’orette e mezza a chi avrà modo di leggerla”. Ma non ci riuscirò. Il destino è segnato per gli appassionati di viaggi nel tempo.

Insomma cosa salvare:

Kennet che insulta la moglie

La costiera amalfitana

Qualche parallelepipedo nella battaglia finale

I mulini a vento in mezzo al mare

Un tizio che si incula un lingotto d’oro

La colonna sonora!

Poco altro direi.

Per concludere: