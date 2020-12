No, mi permetta. No, io... scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in quattro anche scribàcchi confaldina? Come antifurto, per esempio.

Ma che antifurto, mi faccia il piacere! Questi signori qui stavano sonando loro. No, no, attenzione! Noo! Pàstene soppaltate secondo l'articolo 12, abbia pazienza, sennò posterdati, per due, anche un pochino antani in prefettura"

Questo TENET(evelovoi) è un film pretenzioso, pallosissimo, con scazzottate e sparatorie apparentemente slegate tra loro per poi avere "un vaghissimo accenno" di continuità dopo un'ora di superzazzole tipo quella mitica del film Amici Miei che ho riportato qui sopra.

Fattosta che tra tempi invertiti, salti temporali, sdoppiamenti, ruoli confusi, scatti illogici, morti ammazzati e poi resuscitati, sceneggiatura più frammentata di di un botto di capodanno che ti è esploso in mano, il film mi ha profondamento abbioccato e, poi, innervosito.

Ne approfitto per mandare affanculo il regista, gli attori e tutti i produttori di questo "filmone sborone", prodotto senza mezze misure per gente cervellotica e squilibrati mentali che se lo vedranno almeno 3 volte per capirne il senso che apparentemente non c'è o (se c'è) è molto molto nascosto, praticamente invisibile.